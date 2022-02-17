Cemre Ebüzziya Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Uraz Kaygılaroğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Şimdilerde ekranlarının sevilen yüzlerinden biri haline gelmiş olan Cemre Ebüzziya, televizyon seyircisinin yakından takip ettiği isimler arasındaki yerini almaya başladı. Kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflar ile takipçilerini mest etmeyi de başaran Cemre Ebüzziya, birbirinden iddialı karakterleri canlandırmasıyla da hafızalara kazındı. Öte yandan Cemre Ebüzziya’nın yaşını görenler şaşkınlığını bir türlü gizleyemedi! Peki, Cemre Ebüzziya kaç yaşında? Cemre Ebüzziya kimdir, aslen nereli? Cemre Ebüzziya sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…