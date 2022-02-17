Cemre Ebüzziya Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Uraz Kaygılaroğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Şimdilerde ekranlarının sevilen yüzlerinden biri haline gelmiş olan Cemre Ebüzziya, televizyon seyircisinin yakından takip ettiği isimler arasındaki yerini almaya başladı. Kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflar ile takipçilerini mest etmeyi de başaran Cemre Ebüzziya ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Şimdilerde ekranlarının sevilen yüzlerinden biri haline gelmiş olan Cemre Ebüzziya, televizyon seyircisinin yakından takip ettiği isimler arasındaki yerini almaya başladı. Kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflar ile takipçilerini mest etmeyi de başaran Cemre Ebüzziya, birbirinden iddialı karakterleri canlandırmasıyla da hafızalara kazındı. Öte yandan Cemre Ebüzziya’nın yaşını görenler şaşkınlığını bir türlü gizleyemedi! Peki, Cemre Ebüzziya kaç yaşında? Cemre Ebüzziya kimdir, aslen nereli? Cemre Ebüzziya sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
17 Şub 2022 - 18:42 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.