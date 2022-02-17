- 17 Şub 2022 - 18:42

3600 Ek Gösterge Genişliyor Mu, Kimleri Kapsayacak? 3600 Ek Göstergede Son Durum Ne 2022? İşte Meslek Meslek Yeni Ücretler

Memur ve memur emeklilerinin dört gözle beklediği 3600 ek gösterge için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vermiş olduğu tarih giderek yaklaşmaya başladı. Ek göstergenin meclise sunulacağı tarih için bahar aylarını işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan

Memur ve memur emeklilerinin dört gözle beklediği 3600 ek gösterge için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vermiş olduğu tarih giderek yaklaşmaya başladı. Ek göstergenin meclise sunulacağı tarih için bahar aylarını işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca memur ve memur emeklisinin 3600 ek göstergede gelinen son durumu da merak etmesine neden oldu. Öte yandan 3600 ek göstergenin kapsamı da genişletildi. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne 2022? 3600 ek gösterge genişliyor mu, kimleri kapsayacak?  İşte meslek meslek yeni ücretler…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

17 Şub 2022 - 18:42 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
KDV İndirimi Sonrası Et Fiyatları Ne Kadar Oldu 2022? Kıyma, Dana Ve Kuzu Eti Kaç Lira? Et Fiyatları Düştü Mü? mask
KDV İndirimi Sonrası Et Fiyatları Ne Kadar Oldu 2022? Kıyma, Dana Ve Kuzu Eti Kaç Lira? Et Fiyatları Düştü Mü?
Susarak Konuşan Burçlar Hangisidir? İşte Gözleriyle Kelimeleri Anlatan O Burçlar… mask
Susarak Konuşan Burçlar Hangisidir? İşte Gözleriyle Kelimeleri Anlatan O Burçlar…
Ankara Adana Arası Kaç Km Ve Kaç Saatte Gidilir? Ankara Adana Arası Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kaç Kilometre, Kaç TL? mask
Ankara Adana Arası Kaç Km Ve Kaç Saatte Gidilir? Ankara Adana Arası Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kaç Kilometre, Kaç TL?
Ankara Elazığ Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Gidilir? Ankara Elazığ Arası Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kaç Kilometre, Kaç TL? mask
Ankara Elazığ Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Gidilir? Ankara Elazığ Arası Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kaç Kilometre, Kaç TL?
Elektrik Zamları Son Durum Ne Oldu? Elektrik Faturalarında İndirim Olacak Mı? Elektrik Faturasında İndirim Var Mı? mask
Elektrik Zamları Son Durum Ne Oldu? Elektrik Faturalarında İndirim Olacak Mı? Elektrik Faturasında İndirim Var Mı?
Ankara'da TOKİ Satışı Var Mı, İhale Ne Zaman, Nerede? 2022 TOKİ'nin Satışa Sunduğu Evler Hangi İllerde? TOKİ Başvurusu Ödemesi Nasıl Yapılır? mask
Ankara'da TOKİ Satışı Var Mı, İhale Ne Zaman, Nerede? 2022 TOKİ'nin Satışa Sunduğu Evler Hangi İllerde? TOKİ Başvurusu Ödemesi Nasıl Yapılır?
Aşkta Mantığını Çalıştıramayan Burçlar Hangisidir? İşte En Mantıksız O Burçlar… mask
Aşkta Mantığını Çalıştıramayan Burçlar Hangisidir? İşte En Mantıksız O Burçlar…
Türkiye'nin En Çok Dinlenen Aşk Şarkısı Belli Oldu! Tüm Sevenler Yıllardır Bu Şarkıları Dinlemiş… İşte O Liste… mask
Türkiye'nin En Çok Dinlenen Aşk Şarkısı Belli Oldu! Tüm Sevenler Yıllardır Bu Şarkıları Dinlemiş… İşte O Liste…
İstek ve Arzuları Bitmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Bıkkınlık Veren O Burçlar… mask
İstek ve Arzuları Bitmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Bıkkınlık Veren O Burçlar…
Ankara Garanti Bankası İcralıktan Satılık Daireler 2022! Bankası'ndan Satılık Daire Nasıl Alınır İşte Satılık Gayrimenkul Ve Araçlar 2022 Listesi mask
Ankara Garanti Bankası İcralıktan Satılık Daireler 2022! Bankası'ndan Satılık Daire Nasıl Alınır İşte Satılık Gayrimenkul Ve Araçlar 2022 Listesi
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Cemre Ebüzziya Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Uraz Kaygılaroğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Cemre Ebüzziya Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Uraz Kaygılaroğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
KDV İndirimi Sonrası Et Fiyatları Ne Kadar Oldu 2022? Kıyma, Dana Ve Kuzu Eti Kaç Lira? Et Fiyatları Düştü Mü? mask
KDV İndirimi Sonrası Et Fiyatları Ne Kadar Oldu 2022? Kıyma, Dana Ve Kuzu Eti Kaç Lira? Et Fiyatları Düştü Mü?
Yasak Elma Dizisinde Berk Oktay Diziden Ayrılıyor Mu? Kaderi Halit’le Aynı Oldu! Kumru ve Yıldız’ın Son Hamlesi Şok Etti! “Kurtulduk” mask
Yasak Elma Dizisinde Berk Oktay Diziden Ayrılıyor Mu? Kaderi Halit’le Aynı Oldu! Kumru ve Yıldız’ın Son Hamlesi Şok Etti! “Kurtulduk”
Oğlum Dizisinin Çekildiği Yer Ve Mekanlar Açıklandı! Oğul Dizisi Nerede Çekiliyor? My Son'dan Uyarlama mı? mask
Oğlum Dizisinin Çekildiği Yer Ve Mekanlar Açıklandı! Oğul Dizisi Nerede Çekiliyor? My Son'dan Uyarlama mı?
Üç Kız Kardeş Dizisinin Çekildiği Yer Ve Mekanlar Açıklandı! Üç Kız Kardeş Dizisi Nerede Çekiliyor, Nerede Geçiyor? mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Çekildiği Yer Ve Mekanlar Açıklandı! Üç Kız Kardeş Dizisi Nerede Çekiliyor, Nerede Geçiyor?
Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Seray Kaya Kimdir, Aslen Nerelidir, Boyu Kaç? mask
Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Seray Kaya Kimdir, Aslen Nerelidir, Boyu Kaç?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status