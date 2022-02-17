3600 Ek Gösterge Genişliyor Mu, Kimleri Kapsayacak? 3600 Ek Göstergede Son Durum Ne 2022? İşte Meslek Meslek Yeni Ücretler

Memur ve memur emeklilerinin dört gözle beklediği 3600 ek gösterge için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vermiş olduğu tarih giderek yaklaşmaya başladı. Ek göstergenin meclise sunulacağı tarih için bahar aylarını işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca memur ve memur emeklisinin 3600 ek göstergede gelinen son durumu da merak etmesine neden oldu. Öte yandan 3600 ek göstergenin kapsamı da genişletildi. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne 2022? 3600 ek gösterge genişliyor mu, kimleri kapsayacak? İşte meslek meslek yeni ücretler…

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