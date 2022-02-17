3600 Ek Gösterge Genişliyor Mu, Kimleri Kapsayacak? 3600 Ek Göstergede Son Durum Ne 2022? İşte Meslek Meslek Yeni Ücretler
Memur ve memur emeklilerinin dört gözle beklediği 3600 ek gösterge için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vermiş olduğu tarih giderek yaklaşmaya başladı. Ek göstergenin meclise sunulacağı tarih için bahar aylarını işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan
Memur ve memur emeklilerinin dört gözle beklediği 3600 ek gösterge için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vermiş olduğu tarih giderek yaklaşmaya başladı. Ek göstergenin meclise sunulacağı tarih için bahar aylarını işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca memur ve memur emeklisinin 3600 ek göstergede gelinen son durumu da merak etmesine neden oldu. Öte yandan 3600 ek göstergenin kapsamı da genişletildi. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne 2022? 3600 ek gösterge genişliyor mu, kimleri kapsayacak? İşte meslek meslek yeni ücretler…
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17 Şub 2022 - 18:42 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.