Sadakatsiz Dizisinden Haluk Güçlü öldü mü? Haluk’un Neden Ayrıldığı O Ayrıntı da Çıktı! Perde Arkası Hüngür Hüngür Ağlattı!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinin dün akşam ekranlara gelen son bölümünde Burak Sergen diziden resmen ayrıldı! Haluk karakterine hayat veren Burak Sergen’in ise diziden neden ayrıldığı ortaya çıktı. Kavga, kıyamet ve gürültüden dolayı ayrıldığı konuşulan başarılı oyuncunun ayrılığının perde arkası hüngür hüngür ağlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Cansu Dere, Berkay Ateş, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Berkay Ateş’in hayat verdiği Aras karakteri, Haluk hakkında öğrendikleri bilgiler sonrasında yerinde bir dakika bile duramamış ve soluğu Haluk’un yanında almıştı! Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.