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17 Şub 2022 - 18:44

Sadakatsiz Dizisinden Haluk Güçlü öldü mü? Haluk’un Neden Ayrıldığı O Ayrıntı da Çıktı! Perde Arkası Hüngür Hüngür Ağlattı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinin dün akşam ekranlara gelen son bölümünde Burak Sergen diziden resmen ayrıldı! Haluk karakterine hayat veren Burak Sergen’in ise diziden neden ayrıldığı ortaya çıktı. Kavga, kıyamet ve gürültüden dolayı ayrıldığı konuşulan başarılı oyuncunun ayrılığının perde arkası hüngür hüngür ağlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…