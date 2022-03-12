Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Estetikli Son Hali Herkesi Şok Etti! Eski Aşkı Batuhan Karacakaya Bile Görse Tanıyamaz! Ağzı Yüzü…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyurmuş ve yarışmadan 4. Olarak ayrılmış olan Aleyna Kalaycıoğlu, gündemi salladı! Hiç bilinmeyen bir görseli ortaya çıkarken; yüz hatlarındaki değişiklik ise gözlerden kaçmadı! Bir dönem Batuhan Karacakaya’yla aşk dedikodularına karışan Kalaycıoğlu’nun bu fotoğrafını Batuhan’ın bile tanımayacağına dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasından rekora koşarak ayrılan Aleyna Kalaycıoğlu’nun yarışmada Batuhan Karacakaya’yla çok yakın olduğu için aşk dedikodularına karışmıştı. Öyle ki, Aleyna Kalaycıoğlu’nun en yakını Aleyna Çalışkan’la Batuhan Karacakaya sarmaş dolaş gözükünce; ortalık çok fena karışmıştı!
Adada Aleyna Çalışkan, Batuhan Karacakaya ve Aleyna Kalaycıoğlu’nun sevgili olması için çok uğraşmıştı ama yarışma sonrasında her şey değişmişti. Şimdi ise Aleyna Kalaycıoğlu’nun skandal görselleri ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.