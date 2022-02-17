- 17 Şub 2022 - 13:49 G: 17 Şub 2022 - 13:54

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Hiç Bilinmeyeni Ortaya Çıktı! Batuhan Karacakaya’nın En Büyük Sevdasıydı, Görse O Bile Tanıyamaz! Ağzı Yüzü…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyurmuş ve yarışmadan 4. Olarak ayrılmış olan Aleyna Kalaycıoğlu, gündemi salladı! Hiç bilinmeyen bir görseli ortaya çıkarken; yüz hatlarındaki değişiklik ise gözlerden kaçmadı! Bir dönem Batuhan Karacakaya’yla aşk dedikodularına karışan Kalaycıoğlu’nun bu fotoğrafını Batuhan’ın bile tanımayacağına dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasından rekora koşarak ayrılan Aleyna Kalaycıoğlu’nun yarışmada Batuhan Karacakaya’yla çok yakın olduğu için aşk dedikodularına karışmıştı. Öyle ki, Aleyna Kalaycıoğlu’nun en yakını Aleyna Çalışkan’la Batuhan Karacakaya sarmaş dolaş gözükünce; ortalık çok fena karışmıştı! Adada Aleyna Çalışkan, Batuhan Karacakaya ve Aleyna Kalaycıoğlu’nun sevgili olması için çok uğraşmıştı ama yarışma sonrasında her şey değişmişti. Şimdi ise Aleyna Kalaycıoğlu’nun skandal görselleri ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Şub 2022 - 13:49 Ankara- Yaşam

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