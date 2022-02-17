- 17 Şub 2022 - 14:15 G: 17 Şub 2022 - 14:23

Müge Anlı’dan Sevgililer Günü’nde Aşk İtirafı! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yıkım Sebebi Oldu! Güllerle Ayıcıklarla Kalbini Çalmıştı… “Yok Artık”

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu olan Müge Anlı’dan skandal bir aşk itirafı geldi! 14 Şubat Sevgililer Günü’nde skandal bir açıklamada bulunan Müge Anlı, milyonların yıkım nedeni oldu! Güllerle ayıcıklarla paylaşım yapan Müge Anlı, hayatında birinin olduğunun iddiasının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Şimdi ise “Yok artık” dedirten bir açıklamada bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her bölümünde farklı bir heyecanın yaşandığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuk olarak aldığı isimlerle gündeme bomba gibi düşen Müge Anlı, şok etkisi yarattı. Kendisinden 15 yaş küçük olan ve türkücülük yaparak tanınan Cüneyt Bey, Safiye Hanım’ı ilk dolandırmasında tam tamına 600 bin lirasını almıştı. Şimdi ise bu olayla birlikte Müge Anlı skandal bir açıklamada bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Şub 2022 - 14:15 Ankara- Yaşam

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Müge Anlı’dan Sevgililer Günü’nde Aşk İtirafı! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yıkım Sebebi Oldu! Güllerle Ayıcıklarla Kalbini Çalmıştı… “Yok Artık” mask
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