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17 Şub 2022 - 14:38

Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Nefesleri Kesti! İncecik Belini Öyle Bir Kanıtladı Ki, Alev Alev Yaktı! Diziyle Hiçbir Alakası Yok!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar nefesleri kesti! İncecik belini kıyafetleriyle gösteren başarılı oyuncu, alev alev yaktı! Dizideki halinden bambaşka görüntüye sahip olduğunu kanıtlayan Hazal Çağlar, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…