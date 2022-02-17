Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Nefesleri Kesti! İncecik Belini Öyle Bir Kanıtladı Ki, Alev Alev Yaktı! Diziyle Hiçbir Alakası Yok!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar nefesleri kesti! İncecik belini kıyafetleriyle gösteren başarılı oyuncu, alev alev yaktı! Dizideki halinden bambaşka görüntüye sahip olduğunu kanıtlayan Hazal Çağlar, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Ramazan ve Asuman aşkının sonsuza kadar bittiği görülürken; Asuman’ın babası ise felçli haliyle kızının mutluğunu düşündüğünü göstermiş ve Ramazan’a izin vermişti. Şimdiyse Gönül Dağı dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar resmen fizik şov yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.