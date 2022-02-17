- 17 Şub 2022 - 14:56 G: 17 Şub 2022 - 15:02

Survivor Mert Acun Ilıcalı’nın Kapısına Dayandı! Öyle Bir İstekte Bulundu Ki, Tarih Böylesini Görmedi! Gemileri Yaktı, Tarafını Seçti…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran başarılı yarışmacı Mert Öcal, gündeme bomba gibi düştü! Acun Ilıcalı’nın kapısına dayandığı iddia edilen Mert Öcal, öyle bir istekte bulundu ki, her şey yerle bir oldu! Tarih daha önce böylesini hiç görmezken; Mert Öcal’ın gemileri yaktığı görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Başrol olarak bulunan Mert – Nisa – Sude ise her şeyi yerle bir etmişti. Mert, Sude’nin Sevgililer Günü’nü kutladıktan sonra Nisa’nın büründüğü haller seyircide büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Arkadaşının Sude’yle aldatıldığını dile getiren Nisa, bu durumdan çok rahatsız olduğunu Sude’ye açıklamıştı! Şimdi ise skandal bir olay patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Şub 2022 - 14:56 Ankara- Yaşam

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