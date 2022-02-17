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17 Şub 2022 - 14:56

Survivor Mert Acun Ilıcalı’nın Kapısına Dayandı! Öyle Bir İstekte Bulundu Ki, Tarih Böylesini Görmedi! Gemileri Yaktı, Tarafını Seçti…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran başarılı yarışmacı Mert Öcal, gündeme bomba gibi düştü! Acun Ilıcalı’nın kapısına dayandığı iddia edilen Mert Öcal, öyle bir istekte bulundu ki, her şey yerle bir oldu! Tarih daha önce böylesini hiç görmezken; Mert Öcal’ın gemileri yaktığı görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…