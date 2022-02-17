FOX TV O Dizisinin Biletini Kesti! İddialı Başlamıştı Ama Sonuç Hüsran Oldu… Final Tarihi Ortaya Çıktı, Cenaze Havası Hüngür Hüngür Ağlattı!

Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Yalancılar ve Mumları, Elbet Bir Gün, Misafir, Elkızı ve Kanunsuz Topraklar gibi reyting savaşında geride kalan dizileri bir bir final yaptıran FOX TV, o dizisi içinde üzen haberi duyurdu! Yayın dönemine 11 diziyle başlayan FOX TV’de yaprak dökümü başladı ve 7 finalin üstüne bir final daha eklendi. İşte ekran dünyasına veda etmek zorunda kalan o dizi…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!