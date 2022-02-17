FOX TV O Dizisinin Biletini Kesti! İddialı Başlamıştı Ama Sonuç Hüsran Oldu… Final Tarihi Ortaya Çıktı, Cenaze Havası Hüngür Hüngür Ağlattı!
Televizyon kanallarından en çok izlenme oranlarına sahip olan FOX TV, o dizisinin biletini resmen kesti! Sezona iddialı bir giriş yapan dizi, hüsranla sonuçlandı. Sezon başından beri tam tamına 7 dizisini final yaptıran FOX TV, son final kararıyla cenaze havasını estirdi ve hüngür hüngür ağlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Yalancılar ve Mumları, Elbet Bir Gün, Misafir, Elkızı ve Kanunsuz Topraklar gibi reyting savaşında geride kalan dizileri bir bir final yaptıran FOX TV, o dizisi içinde üzen haberi duyurdu! Yayın dönemine 11 diziyle başlayan FOX TV’de yaprak dökümü başladı ve 7 finalin üstüne bir final daha eklendi. İşte ekran dünyasına veda etmek zorunda kalan o dizi…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.