- 17 Şub 2022 - 18:47

FOX TV O Dizisinin Final Fişini Çekti! Final Tarihi Ortaya Çıktı! Cenaze Havası Hüngür Hüngür Ağlattı!

Televizyon kanallarından en çok izlenme oranlarına sahip olan FOX TV, o dizisinin biletini resmen kesti! Sezona iddialı bir giriş yapan dizi, hüsranla sonuçlandı. Sezon başından beri tam tamına 7 dizisini final yaptıran FOX TV, son final kararıyla cenaze havasını estirdi ve hüngür hüngür ağlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Yalancılar ve Mumları, Elbet Bir Gün, Misafir, Elkızı ve Kanunsuz Topraklar gibi reyting savaşında geride kalan dizileri bir bir final yaptıran FOX TV, o dizisi içinde üzen haberi duyurdu! Yayın dönemine 11 diziyle başlayan FOX TV’de yaprak dökümü başladı ve 7 finalin üstüne bir final daha eklendi. İşte ekran dünyasına veda etmek zorunda kalan o dizi…

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17 Şub 2022 - 18:47 Ankara- Yaşam

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