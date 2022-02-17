Şarkılar Bizi Söyler Konukları Bu Hafta Kim? 19 Şubat 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler Konukları Belli Oldu Mu! Şevval Sam Ve Kaan Sekban Kimdir?
Kanal D ekranlarının efsaneleşmiş eğlence programlarından biri haline gelmiş olan Şarkılar Bizi Söyler programı, her hafta farklı konseptleri ve birbirinden ünlü konuklarıyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. 19 Şubat 2022 Cumartesi günü yeni bölümüyle Kanal D ekranlarındaki yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler programı ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Kanal D ekranlarının efsaneleşmiş eğlence programlarından biri haline gelmiş olan Şarkılar Bizi Söyler programı, her hafta farklı konseptleri ve birbirinden ünlü konuklarıyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. 19 Şubat 2022 Cumartesi günü yeni bölümüyle Kanal D ekranlarındaki yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programı, yeni konuklarını da seyircisine geçtiğimiz gün itibariyle müjdelemiş bulunuyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler konukları bu hafta kim? 19 Şubat 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları belli oldu mu? Şevval Sam ve Kaan Sekban kimdir? İşte, detaylar…
17 Şub 2022 - 15:38 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.