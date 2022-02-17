Kanal D ekranlarının efsaneleşmiş eğlence programlarından biri haline gelmiş olan Şarkılar Bizi Söyler programı, her hafta farklı konseptleri ve birbirinden ünlü konuklarıyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. 19 Şubat 2022 Cumartesi günü yeni bölümüyle Kanal D ekranlarındaki yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programı, yeni konuklarını da seyircisine geçtiğimiz gün itibariyle müjdelemiş bulunuyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler konukları bu hafta kim? 19 Şubat 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları belli oldu mu? Şevval Sam ve Kaan Sekban kimdir? İşte, detaylar…