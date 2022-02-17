Gülben Ergen'in Sır Gibi Sakladığı Yeni Sevgilisi Ünlü Avukat Kimdir? İşte Gülben Ergen Hakkında Merak Edilen O Detaylar...
Bir süre aşk yaşadığı Emre Irmak ile yollarını ayırdıktan sonra kalbi boş olduğu düşünülen Gülben Ergen’in yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Şimdilerde avukat biri ile birlikte olduğu konuşulmaya başlanan Gülben Ergen’in yeni sevgilisi herkesi şok eden bir isim çıktı. İşte Gülben Ergen ve yeni sevgilisi ile ilgili detaylar...
Bir süre aşk yaşadığı Emre Irmak ile yollarını ayırdıktan sonra kalbi boş olduğu düşünülen Gülben Ergen’in yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Şimdilerde avukat biri ile birlikte olduğu konuşulmaya başlanan Gülben Ergen’in yeni sevgilisi herkesi şok eden bir isim çıktı! Peki, Gülben Ergen’in sır gibi sakladığı yeni sevgilisi ünlü avukat kimdir? Gülben Ergen kaç yaşında? Gülben Ergen kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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17 Şub 2022 - 20:53 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.