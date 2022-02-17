Anasayfa/

Foto Galeri/

17 Şub 2022 - 20:53

Gülben Ergen'in Sır Gibi Sakladığı Yeni Sevgilisi Ünlü Avukat Kimdir? İşte Gülben Ergen Hakkında Merak Edilen O Detaylar...

Bir süre aşk yaşadığı Emre Irmak ile yollarını ayırdıktan sonra kalbi boş olduğu düşünülen Gülben Ergen’in yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Şimdilerde avukat biri ile birlikte olduğu konuşulmaya başlanan Gülben Ergen’in yeni sevgilisi herkesi şok eden bir isim çıktı. İşte Gülben Ergen ve yeni sevgilisi ile ilgili detaylar...