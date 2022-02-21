Ankara Dolmuş Ücretlerine Yeni Zam İstediler: ‘7 TL Olsun’ 

Bir süredir zam üstüne zam alan benzin ve motorin fiyatları, ulaşım ücretlerini de etkilemeye başladı. Artan akaryakıt maliyetlerinin ardından Ankara’da geçtiğimiz günlerde zam alan dolmuş ücretlerinin bir kez daha zam alacağı iddia edildi. Konuyla ilgili iddialara açıklık getiren ise, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer oldu. Peki, Ankara dolmuş ücretlerine zam mı geldi? Ankara dolmuş ücretleri ne kadar oldu 2022? Ankara dolmuş ücretleri kaç TL 2022? İşte, detaylar…

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