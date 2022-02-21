Ankara Dolmuş Ücretlerine Yeni Zam İstediler: ‘7 TL Olsun’
Bir süredir zam üstüne zam alan benzin ve motorin fiyatları, ulaşım ücretlerini de etkilemeye başladı. Artan akaryakıt maliyetlerinin ardından Ankara’da geçtiğimiz günlerde zam alan dolmuş ücretlerinin bir kez daha zam alacağı iddia edildi. Sizde Ankara Dolmuş ücretlerine gelen yeni zammı merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bir süredir zam üstüne zam alan benzin ve motorin fiyatları, ulaşım ücretlerini de etkilemeye başladı. Artan akaryakıt maliyetlerinin ardından Ankara’da geçtiğimiz günlerde zam alan dolmuş ücretlerinin bir kez daha zam alacağı iddia edildi. Konuyla ilgili iddialara açıklık getiren ise, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer oldu. Peki, Ankara dolmuş ücretlerine zam mı geldi? Ankara dolmuş ücretleri ne kadar oldu 2022? Ankara dolmuş ücretleri kaç TL 2022? İşte, detaylar…
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21 Şub 2022 - 13:09 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.