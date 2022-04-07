- 07 Nis 2022 - 00:48

Oğlum Dizisi Hakkında Şok Eden Gerçek! Sır Perdesi Aralandı, Ortalık Karıştı! Oğlum Dizisi Gerçek Hikaye Mi, Uyarlama Mı?

Show TV ekranlarının yeni yapımlarından biri olan Oğlum dizisi, farklı hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Etkileyici bir öykü ile seyircisini şimdiden ekran başına kilitlemeye başlayan Oğlum dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Show TV ekranlarının yeni yapımlarından biri olan Oğlum dizisi, farklı hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Etkileyici bir öykü ile seyircisini şimdiden ekran başına kilitlemeye başlayan Oğlum dizisi, televizyon izleyicisinin aklında pek çok soru oluşmasına da neden oldu. Öte yandan geçtiğimiz gün ikinci bölümü ile ekranlara gelen Oğlum dizisine dair tüm bilinmeyenler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı! Peki, Oğlum dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Oğlum dizisi bu akşam var mı, hangi gün oynayacak? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

07 Nis 2022 - 00:48 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kara Tahta Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Kara Tahta Dizisi Edirne’de Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Kara Tahta Hikayesi Hangi Şehirde Geçiyor! mask
Kara Tahta Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Kara Tahta Dizisi Edirne’de Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Kara Tahta Hikayesi Hangi Şehirde Geçiyor!
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser Geri Dönüyor! Senarist, Yönetmen, Kanal; Herkes Aynı Kanıda! Gümbür Gümbür Geliyor! mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser Geri Dönüyor! Senarist, Yönetmen, Kanal; Herkes Aynı Kanıda! Gümbür Gümbür Geliyor!
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? TV8 Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir? mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? TV8 Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Annenin Sırrıdır Çocuk İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Annenin Sırrıdır Çocuk Hikayesi Hangi Şehirde Geçiyor! mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Annenin Sırrıdır Çocuk İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Annenin Sırrıdır Çocuk Hikayesi Hangi Şehirde Geçiyor!
Kasaba Doktoru Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Kasaba Doktoru Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Kasaba Doktoru Hikayesi Hangi Kasabada Geçiyor! mask
Kasaba Doktoru Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Kasaba Doktoru Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Kasaba Doktoru Hikayesi Hangi Kasabada Geçiyor!
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Yeniden Geri Dönüyor! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! Kanalla Anlaşmalar İmzalandı; Senaryosu Yazıldı! “Sonunda!” mask
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Yeniden Geri Dönüyor! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! Kanalla Anlaşmalar İmzalandı; Senaryosu Yazıldı! “Sonunda!”
Hakim Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Hakim Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Hakim Dizisi Hangi Adliyede Geçiyor! mask
Hakim Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Hakim Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Hakim Dizisi Hangi Adliyede Geçiyor!
Masumlar Apartmanı Dizisinden Seyirciye Acı Haber Geldi! Ceylan Ölecek Mi, Diziden Ayrılıyor Mu? mask
Masumlar Apartmanı Dizisinden Seyirciye Acı Haber Geldi! Ceylan Ölecek Mi, Diziden Ayrılıyor Mu?
Müge Anlı’nın Son Hali Şok Etti! Tanınmamak İçin Şekilden Şekle Girdi! Başını Kapattı, Alkışları Topladı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Maşallah!” mask
Müge Anlı’nın Son Hali Şok Etti! Tanınmamak İçin Şekilden Şekle Girdi! Başını Kapattı, Alkışları Topladı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Maşallah!”
Yargı Dizisinden Yürekleri Sızlatan Veda! Yürekler Sızlayacak; Ilgaz Baltayı Taşa Vurdu! Ceylin Ayakta Uyumaya Devam… “Yok Artık” mask
Yargı Dizisinden Yürekleri Sızlatan Veda! Yürekler Sızlayacak; Ilgaz Baltayı Taşa Vurdu! Ceylin Ayakta Uyumaya Devam… “Yok Artık”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status