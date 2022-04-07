Oğlum Dizisi Hakkında Şok Eden Gerçek! Sır Perdesi Aralandı, Ortalık Karıştı! Oğlum Dizisi Gerçek Hikaye Mi, Uyarlama Mı?
Show TV ekranlarının yeni yapımlarından biri olan Oğlum dizisi, farklı hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Etkileyici bir öykü ile seyircisini şimdiden ekran başına kilitlemeye başlayan Oğlum dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Show TV ekranlarının yeni yapımlarından biri olan Oğlum dizisi, farklı hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Etkileyici bir öykü ile seyircisini şimdiden ekran başına kilitlemeye başlayan Oğlum dizisi, televizyon izleyicisinin aklında pek çok soru oluşmasına da neden oldu. Öte yandan geçtiğimiz gün ikinci bölümü ile ekranlara gelen Oğlum dizisine dair tüm bilinmeyenler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı! Peki, Oğlum dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Oğlum dizisi bu akşam var mı, hangi gün oynayacak? İşte, detaylar…
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07 Nis 2022 - 00:48 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.