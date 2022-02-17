Buse Varol ve Alişan’ın Şok Perde Arkası Aralandı! İşin İçinde Esra Erol Çıktı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağızlar Açık Kaldı!
Evliliklerinde yaşanan sorunlar olduğu yönündeki iddiaların bir türlü durulmadığı Buse Varol ve Alişan çifti cephesinde yaşanan yeni gelişmeler, herkesi adeta şoke etti. Boşanıp, boşanmayacakları yönündeki tartışmaların hala devam ettiği Buse Varol ve Alişan çifti ile ilgili bir hamle de ünlü sunucu Esra Erol’dan geldi. İşte herkesi şaşırtan Esra Erol'un hamlesinin detayları...
Evliliklerinde yaşanan sorunlar olduğu yönündeki iddiaların bir türlü durulmadığı Buse Varol ve Alişan çifti cephesinde yaşanan yeni gelişmeler, herkesi adeta şoke etti. Boşanıp, boşanmayacakları yönündeki tartışmaların hala devam ettiği Buse Varol ve Alişan çifti ile ilgili bir hamle de ünlü sunucu Esra Erol’dan geldi. Esra Erol’un o hareketi görenler ise, bu davranışın kasıtlı olup, olmadığını merak etmeye başladı! Peki, Buse Varol ve Alişan ayrılıyor mu? Buse Varol ve Alişan’ın ayrılık nedeni ne? Buse Varol ve Alişan ayrılığı ile ilgili Esra Erol ne dedi? İşte, detaylar…
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17 Şub 2022 - 20:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.