Buse Varol ve Alişan’ın Şok Perde Arkası Aralandı! İşin İçinde Esra Erol Çıktı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağızlar Açık Kaldı!

Evliliklerinde yaşanan sorunlar olduğu yönündeki iddiaların bir türlü durulmadığı Buse Varol ve Alişan çifti cephesinde yaşanan yeni gelişmeler, herkesi adeta şoke etti. Boşanıp, boşanmayacakları yönündeki tartışmaların hala devam ettiği Buse Varol ve Alişan çifti ile ilgili bir hamle de ünlü sunucu Esra Erol’dan geldi. Esra Erol’un o hareketi görenler ise, bu davranışın kasıtlı olup, olmadığını merak etmeye başladı! Peki, Buse Varol ve Alişan ayrılıyor mu? Buse Varol ve Alişan’ın ayrılık nedeni ne? Buse Varol ve Alişan ayrılığı ile ilgili Esra Erol ne dedi? İşte, detaylar…

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