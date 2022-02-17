Demet Özdemir O Elbiseyle Poz Üstüne Poz Verdi! Nefesleri Kesti, Bir Bakan Bir Daha Baktı! Vücudunu Komple Saran…

Kısa bir süre ayrı kaldıktan sonra yeniden bir araya gelen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz gün ilişkilerinde yeni bir adım daha attı. Sevgililer gününde sevgilisi Demet Özdemir’e sürpriz yapan Oğuzhan Koç, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Öte yandan herkesin merak ile takip ettiği bu evlilik teklifinin ardındaki tüm ayrıntılar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı! Peki, Demet Özdemir nasıl bir elbise giydi? Demet Özdemir evlilik teklifi, sevgililer günü elbisesi nasıl? İşte, detaylar…