Demet Özdemir O Elbiseyle Poz Üstüne Poz Verdi! Nefesleri Kesti, Bir Bakan Bir Daha Baktı! Vücudunu Komple Saran…
Sevgililer gününde sevgilisi Demet Özdemir’e sürpriz yapan Oğuzhan Koç, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Öte yandan herkesin merak ile takip ettiği bu evlilik teklifinin ardındaki tüm ayrıntılar da haberimizde. İşte detaylar...
Kısa bir süre ayrı kaldıktan sonra yeniden bir araya gelen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz gün ilişkilerinde yeni bir adım daha attı. Sevgililer gününde sevgilisi Demet Özdemir’e sürpriz yapan Oğuzhan Koç, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Öte yandan herkesin merak ile takip ettiği bu evlilik teklifinin ardındaki tüm ayrıntılar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı! Peki, Demet Özdemir nasıl bir elbise giydi? Demet Özdemir evlilik teklifi, sevgililer günü elbisesi nasıl? İşte, detaylar…
17 Şub 2022 - 20:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.