- 17 Şub 2022 - 20:27

Demet Özdemir O Elbiseyle Poz Üstüne Poz Verdi! Nefesleri Kesti, Bir Bakan Bir Daha Baktı! Vücudunu Komple Saran…

Sevgililer gününde sevgilisi Demet Özdemir’e sürpriz yapan Oğuzhan Koç, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Öte yandan herkesin merak ile takip ettiği bu evlilik teklifinin ardındaki tüm ayrıntılar da haberimizde. İşte detaylar...

Kısa bir süre ayrı kaldıktan sonra yeniden bir araya gelen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz gün ilişkilerinde yeni bir adım daha attı. Sevgililer gününde sevgilisi Demet Özdemir’e sürpriz yapan Oğuzhan Koç, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Öte yandan herkesin merak ile takip ettiği bu evlilik teklifinin ardındaki tüm ayrıntılar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı! Peki, Demet Özdemir nasıl bir elbise giydi? Demet Özdemir evlilik teklifi, sevgililer günü elbisesi nasıl? İşte, detaylar…

17 Şub 2022 - 20:27 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Buse Varol ve Alişan’ın Şok Perde Arkası Aralandı! İşin İçinde Esra Erol Çıktı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağızlar Açık Kaldı! mask
Buse Varol ve Alişan’ın Şok Perde Arkası Aralandı! İşin İçinde Esra Erol Çıktı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağızlar Açık Kaldı!
Kurtlar Vadisi Dizisi İçin İbrahim Tatlıses Devreye Girdi! Yeni Proje Çalışmalarına Başladı! Bu Kez Her Şey Çok Farklı Olacak… mask
Kurtlar Vadisi Dizisi İçin İbrahim Tatlıses Devreye Girdi! Yeni Proje Çalışmalarına Başladı! Bu Kez Her Şey Çok Farklı Olacak…
Survivor Mert Adayı Yaktı Yıktı! Acun Ilıcalı’nın Kapısına Dayandı! Öyle Bir İstekte Bulundu Ki, Tarih Böylesini Görmedi! mask
Survivor Mert Adayı Yaktı Yıktı! Acun Ilıcalı’nın Kapısına Dayandı! Öyle Bir İstekte Bulundu Ki, Tarih Böylesini Görmedi!
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Heyecan Yarattı! İncecik Beliyle Şov Yaptı, Alev Alev Yaktı! Diziyle Hiçbir Alakası Yok! mask
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Heyecan Yarattı! İncecik Beliyle Şov Yaptı, Alev Alev Yaktı! Diziyle Hiçbir Alakası Yok!
Müge Anlı’dan Sevgililer Günü’nde Aşk İtirafı! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Sevdikleri Şaştı Kaldı! Güllerle Ayıcıklarla Kalbini Çalmıştı… “Yok Artık” mask
Müge Anlı’dan Sevgililer Günü’nde Aşk İtirafı! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Sevdikleri Şaştı Kaldı! Güllerle Ayıcıklarla Kalbini Çalmıştı… “Yok Artık”
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Son Hali Herkesi Şok Etti! Eski Aşkı Batuhan Karacakaya Bile Görse Tanıyamaz! Ağzı Yüzü… mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Son Hali Herkesi Şok Etti! Eski Aşkı Batuhan Karacakaya Bile Görse Tanıyamaz! Ağzı Yüzü…
Demet Özdemir’den Fizik Şov! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Nefesleri Kesti! Oğuzhan Koç'un Yorumu... mask
Demet Özdemir’den Fizik Şov! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Nefesleri Kesti! Oğuzhan Koç'un Yorumu...
Survivor Batuhan İstanbul’a Geri Dönüyor! Son Noktaya Gelince Kralını Tanımadı, Pılını Pırtını Topladı! mask
Survivor Batuhan İstanbul’a Geri Dönüyor! Son Noktaya Gelince Kralını Tanımadı, Pılını Pırtını Topladı!
Survivor Sude’nin Instagram’ı Ateş Ediyor! Profilin 4’te 5’i Bikini! Mert Öcal’ın Sevgilisi Sude Burcu’nun O Hallerini Gören Onu Tutuyor! mask
Survivor Sude’nin Instagram’ı Ateş Ediyor! Profilin 4’te 5’i Bikini! Mert Öcal’ın Sevgilisi Sude Burcu’nun O Hallerini Gören Onu Tutuyor!
Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı Cansu Dere’nin Yaşı 8,9 Şiddetinde Deprem! Taş Çatlasa 30 Ama Gerçekler Tokat Etkisi Yaratıyor! Meğer… mask
Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı Cansu Dere’nin Yaşı 8,9 Şiddetinde Deprem! Taş Çatlasa 30 Ama Gerçekler Tokat Etkisi Yaratıyor! Meğer…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Demet Özdemir O Elbiseyle Poz Üstüne Poz Verdi! Nefesleri Kesti, Bir Bakan Bir Daha Baktı! Vücudunu Komple Saran… mask
Demet Özdemir O Elbiseyle Poz Üstüne Poz Verdi! Nefesleri Kesti, Bir Bakan Bir Daha Baktı! Vücudunu Komple Saran…
Buse Varol ve Alişan’ın Şok Perde Arkası Aralandı! İşin İçinde Esra Erol Çıktı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağızlar Açık Kaldı! mask
Buse Varol ve Alişan’ın Şok Perde Arkası Aralandı! İşin İçinde Esra Erol Çıktı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağızlar Açık Kaldı!
Aziz Dizisinde Herkesi Şok Eden Olay! Seyircinin Nefesi Kesildi, Dilruba Hastanelik Olabilir… Artık Aziz'i Zapt edemezsiniz! mask
Aziz Dizisinde Herkesi Şok Eden Olay! Seyircinin Nefesi Kesildi, Dilruba Hastanelik Olabilir… Artık Aziz'i Zapt edemezsiniz!
Survivor Mert ve Sude Aşklarını Alenen Yaşıyorlar! Acun Ilıcalı Böylesine İlk Kez Şahit Oldu! Nisa Kendisini Yumruklamamak İçin…  mask
Survivor Mert ve Sude Aşklarını Alenen Yaşıyorlar! Acun Ilıcalı Böylesine İlk Kez Şahit Oldu! Nisa Kendisini Yumruklamamak İçin… 
Kurtlar Vadisi Dizisi İçin İbrahim Tatlıses Devreye Girdi! Yeni Proje Çalışmalarına Başladı! Bu Kez Her Şey Çok Farklı Olacak… mask
Kurtlar Vadisi Dizisi İçin İbrahim Tatlıses Devreye Girdi! Yeni Proje Çalışmalarına Başladı! Bu Kez Her Şey Çok Farklı Olacak…
Oğlum Dizisi Hakkında Şok Eden Gerçek! Sır Perdesi Aralandı, Ortalık Karıştı! Oğlum Dizisi Gerçek Hikaye Mi, Uyarlama Mı? mask
Oğlum Dizisi Hakkında Şok Eden Gerçek! Sır Perdesi Aralandı, Ortalık Karıştı! Oğlum Dizisi Gerçek Hikaye Mi, Uyarlama Mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status