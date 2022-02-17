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17 Şub 2022 - 22:01

Survivor Atakan'ın Açıklamalarıyla Yangın Yerine Döndü! Dominik Böyle Hırsızlık Olayını İlk Kez Yaşıyor! Acun Ilıcalı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Atakan en sonunda çıldırdı! Yarışmacıların sinirden televizyonları çatlatırken; ortalıkta resmen karıştı! Dominik böylesini ilk kez yaşarken; Acun Ilıcalı’nın dedikleri de şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…