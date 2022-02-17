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17 Şub 2022 - 20:35

Tarım Kredi Markette Büyük KDV İndirimi! Ayçiçek Yağı 114 Lira, Çay 25 Lira, Et 31 Lira! Makarna, Un, Çay, Şeker... Market Tıka Basa Doldu!

Artan enflasyon ve dolar kurundan sonra zamlar kaçınılmaz hale gelmişti. Bir anda yükselen fiyatlar ise vatandaşın cebine kor alevler düşürmüştü. Tam da bu noktada Tarım Kredi Market, dolar kuruna adeta elinin tersiyle çarptı ve vatandaşlara indirimlerini duyurdu. Söz konusu indirimli ürünlerin başında ise temel gıda ürünleri yer alıyordu. Yemeklerin olmazsa olmazı Ayçiçek yağı sadece 114 liraya satılırken; artık birçok kişinin almaktan vazgeçtiği etse 31 liraya satışa çıktı!