- 17 Şub 2022 - 20:35

Tarım Kredi Markette Büyük KDV İndirimi! Ayçiçek Yağı 114 Lira, Çay 25 Lira, Et 31 Lira! Makarna, Un, Çay, Şeker... Market Tıka Basa Doldu!

Artan enflasyon ve dolar kurundan sonra zamlar kaçınılmaz hale gelmişti. Bir anda yükselen fiyatlar ise vatandaşın cebine kor alevler düşürmüştü. Tam da bu noktada Tarım Kredi Market, dolar kuruna adeta elinin tersiyle çarptı ve vatandaşlara indirimlerini duyurdu. Söz konusu indirimli ürünlerin başında ise temel gıda ürünleri yer alıyordu. Yemeklerin olmazsa olmazı Ayçiçek yağı sadece 114 liraya satılırken; artık birçok kişinin almaktan vazgeçtiği etse 31 liraya satışa çıktı!

Zamların karşısında dimdik duran Tarım Kredi Market, vatandaşın yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Geçtiğimiz günlerde temel gıda ürünlerinden alınan %8’lik KDV oranı, %1’e düşürülmüştü. Tüm gıda ürünü satan mağazalar ise %7 indirimi mecburen uygulamak zorunda kalmıştı. Şimdi ise Tarım Kredi Market, indirimli fiyatlarıyla şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Şub 2022 - 20:35 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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Migros Marketten Şok İndirim; Un, Sıvıyağ, Salça, Pirinç, Et Fiyatları… Dibe Vurdu, Markete Akın Akın Koşuldu! Bu Fiyatlar Baş Döndürür... mask
Migros Marketten Şok İndirim; Un, Sıvıyağ, Salça, Pirinç, Et Fiyatları… Dibe Vurdu, Markete Akın Akın Koşuldu! Bu Fiyatlar Baş Döndürür...
Migros Marketten Şok İndirim; Un, Sıvıyağ, Salça, Pirinç, Et Fiyatları… Dibe Vurdu, Markete Akın Akın Koşuldu! Bu Fiyatlar Baş Döndürür... mask
Migros Marketten Şok İndirim; Un, Sıvıyağ, Salça, Pirinç, Et Fiyatları… Dibe Vurdu, Markete Akın Akın Koşuldu! Bu Fiyatlar Baş Döndürür...
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Tarım Kredi Markette Büyük KDV İndirimi! Ayçiçek Yağı 114 Lira, Çay 25 Lira, Et 31 Lira! Makarna, Un, Çay, Şeker... Market Tıka Basa Doldu! mask
Tarım Kredi Markette Büyük KDV İndirimi! Ayçiçek Yağı 114 Lira, Çay 25 Lira, Et 31 Lira! Makarna, Un, Çay, Şeker... Market Tıka Basa Doldu!
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