Tarım Kredi Markette Büyük KDV İndirimi! Ayçiçek Yağı 114 Lira, Çay 25 Lira, Et 31 Lira! Makarna, Un, Çay, Şeker... Market Tıka Basa Doldu!
Artan enflasyon ve dolar kurundan sonra zamlar kaçınılmaz hale gelmişti. Bir anda yükselen fiyatlar ise vatandaşın cebine kor alevler düşürmüştü. Tam da bu noktada Tarım Kredi Market, dolar kuruna adeta elinin tersiyle çarptı ve vatandaşlara indirimlerini duyurdu. Söz konusu indirimli ürünlerin başında ise temel gıda ürünleri yer alıyordu. Yemeklerin olmazsa olmazı Ayçiçek yağı sadece 114 liraya satılırken; artık birçok kişinin almaktan vazgeçtiği etse 31 liraya satışa çıktı!
Zamların karşısında dimdik duran Tarım Kredi Market, vatandaşın yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Geçtiğimiz günlerde temel gıda ürünlerinden alınan %8’lik KDV oranı, %1’e düşürülmüştü. Tüm gıda ürünü satan mağazalar ise %7 indirimi mecburen uygulamak zorunda kalmıştı. Şimdi ise Tarım Kredi Market, indirimli fiyatlarıyla şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.