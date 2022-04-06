- 06 Nis 2022 - 04:56

Ata Demirer İğne İpliğe Döndü! Fit Halini Görenler Şaştı Kaldı! Kimse Gözlerine İnanmak İstemiyor Ama Öyle Bir Değişime Girdi Ki… “Resmen Evrim!”

Bir süredir yeni bir proje hazırlığı içerisinde olduğu bilinen ünlü komedyen Ata Demirer, ortalarda görünmüyordu. Yeni haliyle geçtiğimiz gün ortalara çıkan Ata Demirer, verdiği o poz ile herkesi adeta şoke etti. Sizde sevilen sanatçı Ata Demirer'in son halini merak ediyorsanız işte size detaylar...

Bir süredir yeni bir proje hazırlığı içerisinde olduğu bilinen ünlü komedyen Ata Demirer, ortalarda görünmüyordu. Yeni haliyle geçtiğimiz gün ortalara çıkan Ata Demirer, verdiği o poz ile herkesi adeta şoke etti. Öte yandan Ata Demirer’in yeni halini gören hayranları ise, onu resmen tanıyamadı! Peki, ünlü komedyen Ata Demirel’in son hali nasıl? Ata Demirel şimdi ne yapıyor, nasıl bir değişim geçirdi? İşte, detaylar…

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06 Nis 2022 - 04:56 - Magazin

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