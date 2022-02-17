Ata Demirer’in Son Hali Şok İçerisinde Bıraktı! Kimse Gözlerine İnanmak İstemiyor Ama Öyle Bir Değişime Girdi Ki… “Resmen Evrim!”

Bir süredir yeni bir proje hazırlığı içerisinde olduğu bilinen ünlü komedyen Ata Demirer, ortalarda görünmüyordu. Yeni haliyle geçtiğimiz gün ortalara çıkan Ata Demirer, verdiği o poz ile herkesi adeta şoke etti. Öte yandan Ata Demirer’in yeni halini gören hayranları ise, onu resmen tanıyamadı! Peki, ünlü komedyen Ata Demirel’in son hali nasıl? Ata Demirel şimdi ne yapıyor, nasıl bir değişim geçirdi? İşte, detaylar…

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