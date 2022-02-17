- 17 Şub 2022 - 17:30 G: 17 Şub 2022 - 17:37

Survivor’da Elenen İsim Ortaya Çıktı! Herkes Göbek Atmaya Başladı, Son Durum Şok Etti! Takımı Bile Sevinçten Uyuyamadı!

Survivor All Star 2022 yarışması, eleme heyecanının yanı sıra Nisa’nın eleme konseyinde gösterdiği tavırla da seyircisini adeta şoke etti. Öte yandan en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışmasından elenen isimle ilgili detaylar haberimizde...

Ekranların en heyecanlı yarışma programı haline gelmiş olan Survivor All Star 2022 yarışması, son eleme konseyiyle bu haftaya da damgasını vurmayı başardı. Yeni bir haftasının daha sonuna gelen Survivor All Star 2022 yarışması, eleme heyecanının yanı sıra Nisa’nın eleme konseyinde gösterdiği tavırla da seyircisini adeta şoke etti. Öte yandan en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışmasından elenen o isim, herkesin ağzını adeta açık bıraktı! Peki, Survivor'da kim elendi, kim gitti? 16 Şubat Survivor 2022 All Star'dan elenen yarışmacı kim? İşte, detaylar…

17 Şub 2022 - 17:30 - Survivor 2022

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