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17 Şub 2022 - 20:37

Survivor Turabi Her Geçen Gün Sertleşiyor! Acun Ilıcalı'nın Sağ Kolluna Öyle Bir Şey Dedi Ki, Twitter Karıştı! Bu Kez Çizmeyi Aştı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Turbo Turabi, öyle şeyler dedi ki ağızlar açık kaldı. Acun Ilıcalı’nın cin atına bineceği ve defterini düreceğine dair yorumlar yapılırken; ekip çalışanlarına skandal sözlerde bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…