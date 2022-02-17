17 Şub 2022 - 17:27 Güncelleme: 17 Şub 2022 - 17:40
Turbo Turabi Acun Ilıcalı Cin Atına Bindirecek! Adamlarına, Sağ Kollarına Öyle Bir Şey Dedi Ki, Twitter Karıştı! Bu Kez Defteri Dürülecek…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Turbo Turabi, öyle şeyler dedi ki ağızlar açık kaldı. Acun Ilıcalı’nın cin atına bineceği ve defterini düreceğine dair yorumlar yapılırken; ekip çalışanlarına skandal sözlerde bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasını yorumlayan Panorama sunucularına ateş püskürten Turbo Turabi, her şeyi yerle bir etti! Adeta açtı ağzını yumdu gözünü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.