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17 Şub 2022 - 17:27

Turbo Turabi Acun Ilıcalı Cin Atına Bindirecek! Adamlarına, Sağ Kollarına Öyle Bir Şey Dedi Ki, Twitter Karıştı! Bu Kez Defteri Dürülecek…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Turbo Turabi, öyle şeyler dedi ki ağızlar açık kaldı. Acun Ilıcalı’nın cin atına bineceği ve defterini düreceğine dair yorumlar yapılırken; ekip çalışanlarına skandal sözlerde bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…