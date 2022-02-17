- 17 Şub 2022 - 20:46

Çok Güzel Hareketler Bunlar O Kanala Transfer Oldu! Yeni Adresinde Seyircisiyle Buluşacak, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Bu Kez Rakipsiz…

Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 isimli eğlence programı, geçtiğimiz haftalarda ekran macerasını noktalamıştı. Final yapma kararı alan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının final kararının ardındaki neden nihayet ortaya çıkarken; programın ekranlara geri dönüp, dönmeyeceği de seyircisi tarafından merak edilen konular arasındaki yerini aldı. İşte Çok Güzel Hareketler Bunlarla ilgili detaylar haberimizde...

Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 isimli eğlence programı, geçtiğimiz haftalarda ekran macerasını noktalamıştı. Final yapma kararı alan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının final kararının ardındaki neden nihayet ortaya çıkarken; programın ekranlara geri dönüp, dönmeyeceği de seyircisi tarafından merak edilen konular arasındaki yerini aldı.

Öte yandan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programına dair tüm sorular, o isim tarafından yanıtlandı! Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden bitti? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeniden başlayacak mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 hangi kanalda başlayacak? İşte, detaylar…

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17 Şub 2022 - 20:46 - Dizi Haberleri

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