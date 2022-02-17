Çok Güzel Hareketler Bunlar O Kanala Transfer Oldu! Yeni Adresinde Seyircisiyle Buluşacak, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Bu Kez Rakipsiz…
Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 isimli eğlence programı, geçtiğimiz haftalarda ekran macerasını noktalamıştı. Final yapma kararı alan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının final kararının ardındaki neden nihayet ortaya çıkarken; programın ekranlara geri dönüp, dönmeyeceği de seyircisi tarafından merak edilen konular arasındaki yerini aldı. İşte Çok Güzel Hareketler Bunlarla ilgili detaylar haberimizde...
Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 isimli eğlence programı, geçtiğimiz haftalarda ekran macerasını noktalamıştı. Final yapma kararı alan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının final kararının ardındaki neden nihayet ortaya çıkarken; programın ekranlara geri dönüp, dönmeyeceği de seyircisi tarafından merak edilen konular arasındaki yerini aldı.
Öte yandan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programına dair tüm sorular, o isim tarafından yanıtlandı! Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden bitti? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeniden başlayacak mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 hangi kanalda başlayacak? İşte, detaylar…
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17 Şub 2022 - 20:46 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.