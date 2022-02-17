Cennet Mahallesinin Sembolü Tarihi Ev Rekor Fiyata Satıldı! Fiyatı 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Kafalar Yeniyor…
Bir döneme damgasını vuran dizilerden biri olan Cennet Mahallesi dizisi, milyonları ekranlara kilitliyordu. Dizinin halen binlerce hayranı varken dizinin sembolü olan siyah ve kahverengi renkli evin rekor fiyata satışa çıktığı gündeme bomba gibi düştü. Yüzüne bile bakılmayan eve verilen ücret, 8,9 şiddetinde depreme neden oldu! İşte kafaları yedirten o rakam…
Başrollerinde Çağla Şıkel, Alişan, Müjdat Gezen ve Melek Baykal gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Cennet Mahallesi, unutulmaz dizilerin başında geliyor. Dizide Ferhat ve Sultan’ın aşkı öyle bir kaleme alınmıştı ki, yıllarda geçse akıllardan bu sahneler uzun bir süre çıkmamıştı. Şimdi ise Ferhat ve Sultan’ın aşkına tanık olan o koca evin rekor bir fiyata satıldığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.