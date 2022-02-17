Cennet Mahallesinin Sembolü Tarihi Ev Rekor Fiyata Satıldı! Fiyatı 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Kafalar Yeniyor…

Başrollerinde Çağla Şıkel, Alişan, Müjdat Gezen ve Melek Baykal gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Cennet Mahallesi, unutulmaz dizilerin başında geliyor. Dizide Ferhat ve Sultan’ın aşkı öyle bir kaleme alınmıştı ki, yıllarda geçse akıllardan bu sahneler uzun bir süre çıkmamıştı. Şimdi ise Ferhat ve Sultan’ın aşkına tanık olan o koca evin rekor bir fiyata satıldığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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