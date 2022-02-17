Hande Erçel’in Meğer Güzelliğinin Büyük Sırrı Buymuş! Aylar Sonra Ortaya Çıktı, Kerem Bürsin Bile Bilmiyor! Meğer…
Hande Erçel’in birinci seçildiği o liste gündemlerden bir türlü düşmezken; ünlü oyuncunun dünyanın en güzel kadını olup olmadığı hayranları tarafından merak edilir hale geldi. İşte Hande Erçel ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Bir süredir güzelliğiyle ile gündemlerden bir türlü düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel, şimdilerde yüzünde estetik olup, olmadığı sorusu ile gündemlere gelmeye başladı. Hande Erçel’in birinci seçildiği o liste gündemlerden bir türlü düşmezken; ünlü oyuncunun dünyanın en güzel kadını olup olmadığı hayranları tarafından merak edilir hale geldi! Peki, Hande Erçel, dünyanın en güzel kadını mı? Hande Erçel estetik var mı, estetik mi yaptırdı? İşte, detaylar…
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17 Şub 2022 - 20:45 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.