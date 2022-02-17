Hadise’den Yeşiller Arasında Zarafet Şov! Minicik Eteğiyle Fitliğini Kanıtladı, Aşk Resmen Yaradı! Görenler Alev Alev Yanıyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den yeşiller arasında zarafet şov yaptı! Minicik eteğiyle fitliğini kanıtlayan başarılı isime aşk resmen yaradı. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi alan Hadise, görenleri alev alev yaktı! Güzelliğiyle bir kez daha milyonları mest etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her paylaşımı olay olan Hadise, birkaç hafta önce iş adamı Mehmet Dinçerler’den evleneme teklifi almıştı. Sosyal medya hesabından bu güzel haberi paylaşan Hadise, “Hikayemiz yeni başlıyor” yorumunda da bulunmuştu. Şimdi ise “Kraliçe” olarak anılan Hadise’den nefes kesen bir paylaşım geldi. Yeşiller içerisinde tarzını ve fitliğini konuşturan Hadise, hayranlarını eriyip bitirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.