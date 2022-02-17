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17 Şub 2022 - 18:31

Hadise’den Yeşiller Arasında Zarafet Şov! Minicik Eteğiyle Fitliğini Kanıtladı, Aşk Resmen Yaradı! Görenler Alev Alev Yanıyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den yeşiller arasında zarafet şov yaptı! Minicik eteğiyle fitliğini kanıtlayan başarılı isime aşk resmen yaradı. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi alan Hadise, görenleri alev alev yaktı! Güzelliğiyle bir kez daha milyonları mest etti! İşte merak edilen tüm detaylar…