Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı Cansu Dere’nin Yaşı 8,9 Şiddetinde Deprem! Taş Çatlasa 30 Ama Gerçekler Tokat Etkisi Yaratıyor! Meğer…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, yaşıyla 8,9 şiddetinde deprem yarattı! Milyonlar “Taş çatlasa 30” diyordu ama gerçekler tokat etkisi yarattı! Güzelliğiyle ve fit haliyle bir bakanın bir daha baktığı Cansu Dere yaşıyla ağızların açık kalmasına neden oldu çünkü Dere tam tamına…
Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Cansu Dere’nin hayat verdiği Asya, sosyal medyada “Kraliçe” olarak anılmaya devam etmişti. Volkan karakterini bir kez daha mosmor eden Asya, kırmızı kalpleri arka arkaya almıştı. Asya karakterini seyirci karşısına çıkaran Cansu Dere’nin söz konusu yaşı merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.