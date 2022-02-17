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17 Şub 2022 - 18:55

Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı Cansu Dere’nin Yaşı 8,9 Şiddetinde Deprem! Taş Çatlasa 30 Ama Gerçekler Tokat Etkisi Yaratıyor! Meğer…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, yaşıyla 8,9 şiddetinde deprem yarattı! Milyonlar “Taş çatlasa 30” diyordu ama gerçekler tokat etkisi yarattı! Güzelliğiyle ve fit haliyle bir bakanın bir daha baktığı Cansu Dere yaşıyla ağızların açık kalmasına neden oldu çünkü Dere tam tamına…