- 17 Şub 2022 - 19:27 G: 17 Şub 2022 - 19:37

3 Malzemeyle Yapılıyor, Ağızda Dağılıyor! Eltiniz Çatır Çatır Çatlayacak; Tarifini Almak İçin Kafanızın Etini Yiyecek! Öyle Lezzetli Ki...

Evinize eltiniz gelecekse ve en hızlı bir şekilde lezzet patlaması yapıp eltinizi çatır çatır çatlatmak istiyorsanız; doğru adrestesiniz! Sadece 3 malzemeyle yapılan bu lezzet patlaması kurabiye, çevrenizdekilerden soru yağmuru almanıza neden olacak. Hatta öyle ki, eltiniz bu tarifin aynısını sizden daha iyi yapmak için yarışa girecek; tarifi almak için kafanızın etini yiyecek! İşte merak edilen tüm detaylar…

Zamanınız darsa ve evinizde sadece birkaç malzeme bile varsa çok lezzetli bir kurabiye yapabilirsiniz! Kıyır kıyır olan bu kurabiye sadece 3 malzemeyle yapılıyor! Evet, yanlış duymadınız her evde bulunan 3 malzeme! Birkaç dakika içerisinde hazırlanan bu lezzet patlamasına 15 dakika içerisinde sahip olabiliyor. Malzemeleri tam bir şekilde koyduğunuz takdirde hiçbir sorun olmayacaktır! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Şub 2022 - 19:27 Ankara- Yaşam

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