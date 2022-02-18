ASKİ Ankara Su Kesintileri: 18 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 18 Şubat 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Su kesintileriyle bugün de karşı karşıya kalacak olan Ankaralılar, bölgelerinde yaşanacak olan su kesintilerinin saat kaçta son bulacağını öğrenmek için gözünü kulağını ASKİ’ye çevirmiş bulunuyor. Peki, ASKİ 18 Şubat Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 18 Şubat Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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