Her burcun insanları Yengeçler ya da Boğalar gibi ev kuşu olmuyor. Tabiatı gezmek üzerine kurulmuş olan bu burçları, Yengeçler ve Boğaların aksine evine bağlamak asla mümkün görünmüyor. Evin yolunu bir türlü bulamayan bu burca sahip olan insanlar, kapı kapı gezmeden bir türlü rahat edemiyor! Peki, evin yolunu bulamayan burçlar hangisidir? İşte kapı kapı gezen o burçlar…

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