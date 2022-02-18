Evin Yolunu Bulamayan Burçlar Hangisidir? İşte Kapı Kapı Gezen O Burçlar…
Her burcun insanları Yengeçler ya da Boğalar gibi ev kuşu olmuyor. Tabiatı gezmek üzerine kurulmuş olan bu burçları, Yengeçler ve Boğaların aksine evine bağlamak asla mümkün görünmüyor. Sizde ev bağları zayıf olan ve evinin yolunu bulamayan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanları Yengeçler ya da Boğalar gibi ev kuşu olmuyor. Tabiatı gezmek üzerine kurulmuş olan bu burçları, Yengeçler ve Boğaların aksine evine bağlamak asla mümkün görünmüyor. Evin yolunu bir türlü bulamayan bu burca sahip olan insanlar, kapı kapı gezmeden bir türlü rahat edemiyor! Peki, evin yolunu bulamayan burçlar hangisidir? İşte kapı kapı gezen o burçlar…
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18 Şub 2022 - 08:48 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.