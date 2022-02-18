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18 Şub 2022 - 09:27

Survivor’da İlk Diskalifiye Açıklandı! Sakatlıktan Öyle Bir İsim Gidiyor Ki… Yerine Gelen İsim Tüm Yarışmacıları Tokatlayacak! Gümbür Gümbür…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ilk diskalifiye resmen açıklandı! Geçtiğimiz günlerde sakatlık yaşayan o ismin vedasının ardından gelen isimse öyle bir yankı uyandırdı ki, ağızlar açık kaldı! Adeta tüm yarışmacıları tokatlayacak olan ismin gümbür gümbür geldiği görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…