Survivor’da İlk Diskalifiye Açıklandı! Sakatlıktan Öyle Bir İsim Gidiyor Ki… Yerine Gelen İsim Tüm Yarışmacıları Tokatlayacak! Gümbür Gümbür…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ilk diskalifiye resmen açıklandı! Geçtiğimiz günlerde sakatlık yaşayan o ismin vedasının ardından gelen isimse öyle bir yankı uyandırdı ki, ağızlar açık kaldı! Adeta tüm yarışmacıları tokatlayacak olan ismin gümbür gümbür geldiği görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Gelen son bölümle birlikte Ünlüler takımı, Gönüllüler takımını hezimete uğratmıştı. İlk turda 8 – 1 yenen Ünlüler takımı, ikinci turda ise 8 – 0 yenmişti! Sadece 1 oyun kazanan Gönüllüler takımı ağızları açık bırakmıştı. Eleme konseyinde ise Evrim, Aşkım, Ezgi ve Atakan konseyinden Ezgi elenen isim olmuştu! Peki, şimdi Survivor’dan diskalifiye edilen isim kim oldu ve yerine kim geliyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.