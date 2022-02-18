Alişan ve Buse Varol Cephesinde Şok Olay! “Sen Olmasan da Olur” Demişti, Alişan’dan Gelen Atak Depreme Neden Oldu! “Yok Artık”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol’un cephesinde skandal bir olay yaşandı! Kısa bir süre önce paylaşımda bulunan Buse Varol, kızları ve çocuklarının yanında olması durumunda hiçbir şeye ihtiyacının olmadığını açıklamış daha sonra ise silmişti. Bu durum ise “Alişan’a sen olmasan da olur diyor” yorumlarına neden olmuştu. Şimdi ise Alişan’dan gelen atak şok etti!
Geçtiğimiz günlerde Alişan ve Buse Varol, kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamıştı. Bu durum boşanma iddialarını artırınca; oğulları Burak’ın doğum gününü yan yana kutlamışlardı ama her şey ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Alişan’dan skandal bir hamle geldi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.