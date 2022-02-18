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18 Şub 2022 - 09:55

Alişan ve Buse Varol Cephesinde Şok Olay! “Sen Olmasan da Olur” Demişti, Alişan’dan Gelen Atak Depreme Neden Oldu! “Yok Artık”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol’un cephesinde skandal bir olay yaşandı! Kısa bir süre önce paylaşımda bulunan Buse Varol, kızları ve çocuklarının yanında olması durumunda hiçbir şeye ihtiyacının olmadığını açıklamış daha sonra ise silmişti. Bu durum ise “Alişan’a sen olmasan da olur diyor” yorumlarına neden olmuştu. Şimdi ise Alişan’dan gelen atak şok etti!