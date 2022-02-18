Survivor’da Hırsız Ortaya Çıktı! Batuhan ve Atakan Sinir Krizi Geçirmişti, O İsmin Yemekler Çalması Şok Etti! Acun Ilıcalı İhraç Edebilir…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da hırsız krizi bir önceki bölümde yaşanmıştı. Bu durum sonrasında Atakan ve Batuhan sinir krizi geçirmiş ve çok sert sözlerde bulunmuştu. Şimdi ise yemekleri kimin çaldığı ortaya çıktı! Bu durum üzerine birçok kişi, Acun Ilıcalı’nın o ismi yarışmadan diskalifiye edeceğini iddia etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Eleme konseyinin de olduğu Survivor All Star yarışmasında elenen isim büyük şoku yaşatmıştı. Elemeden hemen önce ise Ünlüler ve Gönüllüler arasında rekor bir mücadele yaşanmıştı! Ünlüler takımı oyunu kazanırken; konseyde ise gergin anlar yaşanmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.