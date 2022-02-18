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18 Şub 2022 - 10:39

Survivor’da Hırsız Ortaya Çıktı! Batuhan ve Atakan Sinir Krizi Geçirmişti, O İsmin Yemekler Çalması Şok Etti! Acun Ilıcalı İhraç Edebilir…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da hırsız krizi bir önceki bölümde yaşanmıştı. Bu durum sonrasında Atakan ve Batuhan sinir krizi geçirmiş ve çok sert sözlerde bulunmuştu. Şimdi ise yemekleri kimin çaldığı ortaya çıktı! Bu durum üzerine birçok kişi, Acun Ilıcalı’nın o ismi yarışmadan diskalifiye edeceğini iddia etti! İşte merak edilen tüm detaylar…