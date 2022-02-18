- 18 Şub 2022 - 10:39 G: 18 Şub 2022 - 10:50

Survivor’da Hırsız Ortaya Çıktı! Batuhan ve Atakan Sinir Krizi Geçirmişti, O İsmin Yemekler Çalması Şok Etti! Acun Ilıcalı İhraç Edebilir…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da hırsız krizi bir önceki bölümde yaşanmıştı. Bu durum sonrasında Atakan ve Batuhan sinir krizi geçirmiş ve çok sert sözlerde bulunmuştu. Şimdi ise yemekleri kimin çaldığı ortaya çıktı! Bu durum üzerine birçok kişi, Acun Ilıcalı’nın o ismi yarışmadan diskalifiye edeceğini iddia etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti.  Eleme konseyinin de olduğu Survivor All Star yarışmasında elenen isim büyük şoku yaşatmıştı. Elemeden hemen önce ise Ünlüler ve Gönüllüler arasında rekor bir mücadele yaşanmıştı! Ünlüler takımı oyunu kazanırken; konseyde ise gergin anlar yaşanmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

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18 Şub 2022 - 10:39 Ankara- Yaşam

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