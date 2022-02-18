Alişan’ın Eski Nişanlısı, Esra Erol’un Kardeşi Cayır Cayır… Yataktan Paylaşım Yapınca; Sosyal Medya Yandı Kül Oldu! “Aman Buse Görmesin”

Sevilerek takip Alişan ve Buse Varol, şu sıralar gündeme boşanma iddialarıyla sık sık geliyordu. Bir magazin hesabının yapmış olduğu “Alişan ve Buse Varol Boşanıyor” paylaşımına beğeni bırakan Esra Erol, tartışmalara neden olmuştu. Eski eniştesinin ayrılık haberini beğenen Esra Erol, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Şimdi ise Eda Erol’dan yatak paylaşımı geldi ve güzelliğiyle milyonlar mest oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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