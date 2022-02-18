Alişan’ın Eski Nişanlısı, Esra Erol’un Kardeşi Cayır Cayır… Yataktan Paylaşım Yapınca; Sosyal Medya Yandı Kül Oldu! “Aman Buse Görmesin”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Esra Erol’un kardeşi Eda Erol gündeme bomba gibi düştü. Bir dönem Alişan’la doludizgin bir aşk yaşayan Eda Erol’un yatak paylaşımı şok içerisinde bıraktı. Sosyal medyayı yanıp kül olurken; görenlerde “Aman Buse görmesin” yorumlarında bulundu! İşte Alişan’ın eski nişanlısı, Esra Erol’un kardeşinden gelen yatak pozu!
Sevilerek takip Alişan ve Buse Varol, şu sıralar gündeme boşanma iddialarıyla sık sık geliyordu. Bir magazin hesabının yapmış olduğu “Alişan ve Buse Varol Boşanıyor” paylaşımına beğeni bırakan Esra Erol, tartışmalara neden olmuştu. Eski eniştesinin ayrılık haberini beğenen Esra Erol, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Şimdi ise Eda Erol’dan yatak paylaşımı geldi ve güzelliğiyle milyonlar mest oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.