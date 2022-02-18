Kardeşlerim Dizisinden Asiye’nin Biricik Aşkı Ayrılıyor! Doruk’un Üzeri Çizildi, Diziden Çıkış Tarihi Belli Oldu! Gözyaşlarından Deniz Olacak…
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de büyük kriz baş gösterdi! Asiye’nin biricik aşkı Doruk’un diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü! Doruk karakterine hayat veren Onur Seyit Yaran’ın üzeri çizilirken; diziden çıkış tarihide belli oldu! İşte milyonların gözyaşlarından deniz çıkaracak o skandal gelişme…
Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Kardeşlerim dizisi her Cumartesi akşamına damgasını vuruyor! 29. Bölümde Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı’nın diziden ayrılışının arkasından Doruk karakterine hayat veren Onur Seyit Yaran hakkında böyle bir haberin ortaya çıkması seyirciyi şok içerisinde bıraktı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.