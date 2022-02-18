- 18 Şub 2022 - 11:54

Kardeşlerim Dizisinden Asiye’nin Biricik Aşkı Ayrılıyor! Doruk’un Üzeri Çizildi, Diziden Çıkış Tarihi Belli Oldu! Gözyaşlarından Deniz Olacak…

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de büyük kriz baş gösterdi! Asiye’nin biricik aşkı Doruk’un diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü! Doruk karakterine hayat veren Onur Seyit Yaran’ın üzeri çizilirken; diziden çıkış tarihide belli oldu! İşte milyonların gözyaşlarından deniz çıkaracak o skandal gelişme…

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Kardeşlerim dizisi her Cumartesi akşamına damgasını vuruyor! 29. Bölümde Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı’nın diziden ayrılışının arkasından Doruk karakterine hayat veren Onur Seyit Yaran hakkında böyle bir haberin ortaya çıkması seyirciyi şok içerisinde bıraktı!

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18 Şub 2022 - 11:54 Ankara- Yaşam

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