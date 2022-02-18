Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın İçinde Canavar Çıktı! Feride’nin Bile Tüyleri Diken Diken Oldu! Sedat ve Cana Hapı Yuttu, Bebeği Aldırabilir…

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Nalan’ın Cana’nın mesajını yakalaması üzerine harekete geçmesi her şeyi yerle bir etti! Sedat’ın bir şeyler karıştırdığını anlayan Nalan şok hamlesinde bulundu ve baskına koşar adımlarla gitti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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