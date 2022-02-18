- 18 Şub 2022 - 20:07

Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın İçinde Canavar Çıktı! Feride’nin Bile Tüyleri Diken Diken Oldu! Sedat ve Cana Hapı Yuttu, Bebeği Aldırabilir…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Nalan’ın baskını büyük şoku yaşattı. Feride’nin bile olaylardan haberi yoktu ama öğrenmesiyle tüylerinin diken diken olacağı konuşulmaya başlandı! Sedat’ın hapı yuttuğu gözükürken; Nalan’ın bebeği aldıracağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Nalan’ın Cana’nın mesajını yakalaması üzerine harekete geçmesi her şeyi yerle bir etti! Sedat’ın bir şeyler karıştırdığını anlayan Nalan şok hamlesinde bulundu ve baskına koşar adımlarla gitti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Şub 2022 - 20:07 Ankara- Yaşam

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