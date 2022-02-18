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18 Şub 2022 - 12:49

Bir Zamanlar Çukurova’dan Mehmet Gidiyor, Demir Geliyor! Sonu Felaket Oldu, İbrahim Çelikkol’un Vedası Titretti! Züleyha’ya Bu Saatten Sonra Uyku Yok!

ATV Ekranlarının en sevilen reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova’dan Mehmet karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol’un ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü. Sonu felaket olan Mehmet Kara, büyük şoku yaşattı! İbrahim Çelikkol sevenlerini büyük bir şok içerisinde bırakırken Demir Yaman olarak bilinen Murat Ünalmış’ın diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…