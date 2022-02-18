Bir Zamanlar Çukurova’dan Mehmet Gidiyor, Demir Geliyor! Sonu Felaket Oldu, İbrahim Çelikkol’un Vedası Titretti! Züleyha’ya Bu Saatten Sonra Uyku Yok!
ATV Ekranlarının en sevilen reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova’dan Mehmet karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol’un ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü. Sonu felaket olan Mehmet Kara, büyük şoku yaşattı! İbrahim Çelikkol sevenlerini büyük bir şok içerisinde bırakırken Demir Yaman olarak bilinen Murat Ünalmış’ın diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış’ın diziden ayrılmasının ardından İbrahim Çelikkol’la anlaşmalar sağlanmıştı. Şimdi ise her şeyin terse döndüğü gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.