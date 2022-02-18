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18 Şub 2022 - 13:11

Survivor Aycan Yanaç Nisa’ya Ateş Püskürdü! Dakika Geçmeden Sildi, Açıklaması Olay Oldu! Sude ve Mert İlişkisine… “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan ayrılan Aycan Yanaç, Nisa Bölükbaşı’na ateş püskürdü! Dakikası geçmeden Aycan Yanaç’ın açıklaması ise olay yarattı! Sude ve Mert ilişkisi hakkında skandal sözlere yer veren Aycan Yanaç, “Yok artık” yorumlarını aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…