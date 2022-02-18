18 Şub 2022 - 13:11 Güncelleme: 18 Şub 2022 - 13:16
Survivor Aycan Yanaç Nisa’ya Ateş Püskürdü! Dakika Geçmeden Sildi, Açıklaması Olay Oldu! Sude ve Mert İlişkisine… “Yok Artık”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan ayrılan Aycan Yanaç, Nisa Bölükbaşı’na ateş püskürdü! Dakikası geçmeden Aycan Yanaç’ın açıklaması ise olay yarattı! Sude ve Mert ilişkisi hakkında skandal sözlere yer veren Aycan Yanaç, “Yok artık” yorumlarını aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından koronavirüse yakalanmasının ardından ayrılmak zorunda kalan Aycan Yanaç, gündeme bomba gibi düştü. Nisa Bölükbaşı için dedikleri…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.