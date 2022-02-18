Star TV ekranlarının eğlence programı İbo Show, ekranlara geri döndü. İkinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan İbo Show programı, birbirinden ünlü isimleri stüdyosunda ağırlamaya devam etmeye de karar verdi. Bu hafta sürpriz isimleri konuk etmeye hazırlanan İbo Show programı, yeni konuklarının kim olduğunu da nihayet müjdeledi! Peki, İbo Show konukları bu hafta kim? 20 Şubat 2022 Pazar İbo Show konukları belli oldu mu? Berdan Mardini, Günel ve Cansever kimdir? İşte, detaylar…