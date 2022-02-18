- 18 Şub 2022 - 13:21 G: 18 Şub 2022 - 13:26

İbo Show Konukları Bu Hafta Kim? 20 Şubat 2022 Pazar İbo Show Konukları Belli Oldu Mu! Berdan Mardini, Günel Ve Cansever Kimdir?

Bu hafta sürpriz isimleri konuk etmeye hazırlanan İbo Show programı, yeni konuklarının kim olduğunu da nihayet müjdeledi! Peki, İbo Show konukları bu hafta kim? Sizde sevilen eğlence programı İbo Show'un bu haftaki konuklarını merak ediyorsanız işte size detaylar...

Star TV ekranlarının eğlence programı İbo Show, ekranlara geri döndü. İkinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan İbo Show programı, birbirinden ünlü isimleri stüdyosunda ağırlamaya devam etmeye de karar verdi. Bu hafta sürpriz isimleri konuk etmeye hazırlanan İbo Show programı, yeni konuklarının kim olduğunu da nihayet müjdeledi! Peki, İbo Show konukları bu hafta kim? 20 Şubat 2022 Pazar İbo Show konukları belli oldu mu? Berdan Mardini, Günel ve Cansever kimdir? İşte, detaylar…

18 Şub 2022 - 13:21 - Dizi Haberleri

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