İbo Show Konukları Bu Hafta Kim? 20 Şubat 2022 Pazar İbo Show Konukları Belli Oldu Mu! Berdan Mardini, Günel Ve Cansever Kimdir?
Bu hafta sürpriz isimleri konuk etmeye hazırlanan İbo Show programı, yeni konuklarının kim olduğunu da nihayet müjdeledi! Peki, İbo Show konukları bu hafta kim? Sizde sevilen eğlence programı İbo Show'un bu haftaki konuklarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Star TV ekranlarının eğlence programı İbo Show, ekranlara geri döndü. İkinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan İbo Show programı, birbirinden ünlü isimleri stüdyosunda ağırlamaya devam etmeye de karar verdi. Bu hafta sürpriz isimleri konuk etmeye hazırlanan İbo Show programı, yeni konuklarının kim olduğunu da nihayet müjdeledi! Peki, İbo Show konukları bu hafta kim? 20 Şubat 2022 Pazar İbo Show konukları belli oldu mu? Berdan Mardini, Günel ve Cansever kimdir? İşte, detaylar…
18 Şub 2022 - 13:21 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.