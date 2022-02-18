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18 Şub 2022 - 13:25

Şarkıcı Cansever Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Cansever'in Gerçek Adı Nedir, Aslen Nerelidir?

Star TV ekranlarındaki ikinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan İbo Show, yeni bölüm fragmanını yayınladı. Bu hafta Cansever’i konuk etmeye hazırlanan İbo Show programı, seyircisinin tüm dikkatini de üzerine çekmeyi başardı. Sizde Cansever ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...