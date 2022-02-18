Şarkıcı Cansever Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Cansever'in Gerçek Adı Nedir, Aslen Nerelidir?
Star TV ekranlarındaki ikinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan İbo Show, yeni bölüm fragmanını yayınladı. Bu hafta Cansever’i konuk etmeye hazırlanan İbo Show programı, seyircisinin tüm dikkatini de üzerine çekmeyi başardı. Sizde Cansever ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Star TV ekranlarındaki ikinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan İbo Show, yeni bölüm fragmanını yayınladı. Bu hafta Cansever’i konuk etmeye hazırlanan İbo Show programı, seyircisinin tüm dikkatini de üzerine çekmeyi başardı. Bu gelişmeler üzerine Cansever’i mercek altına alan İbo Show seyircisi, ünlü ismin yaşına bir hayli şaşırdı! Peki, şarkıcı Cansever kaç yaşında? Cansever'in gerçek adı nedir, aslen nerelidir? İşte, detaylar…
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18 Şub 2022 - 13:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.