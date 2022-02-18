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18 Şub 2022 - 13:28

Mehmet Ali Erbil'in Eski Eşi Tuğba Coşkun Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Fikret Orman İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Mehmet Ali Erbil’in eski eşi olan Tuğba Coşkun, şimdilerde yeni bir aşka yelken aştı. Bir süredir başka ünlü bir isim ile olan Tuğba Coşkun, magazin takipçilerinin de sıkı sıkıya takip ettiği isimler arasındaki yerini aldı. Sizde sevilen sanatçı MALİ'nin eski eşi olan Tuğba Coşkun ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...