- 18 Şub 2022 - 13:37 G: 18 Şub 2022 - 13:42

Sadakatsiz Dizisine Derin’in Vedası Damga Vurdu! O Sözlerle Yürekleri Paramparça Etti, “Sonunda Kurtulduk!” Resmen Gidiyor…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen’in veda sözleri ağızların açık kalmasına neden oldu! Yürekleri paramparça eden Melis Sezen’in paylaşımı ise sosyal medyayı salladı! Birçok kişi ise “Sonunda kurtulduk be” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş gibi birbirinden başarılı isimlerinde bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Dizide Asya ve Aras’ın evine Volkan daha önce girmiş ve “Bu ev cehenneminiz olacak! Size bu saatten sonra rahat uyku yok” yazmıştı. Tüm bunlardan sonra ise Aras gerçekleri öğrenmiş ve öyle bir şey yapmıştı ki her şey karmakarışık bir hale gelmişti. Şimdi ise Melis Sezen’in vedası milyonları şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Şub 2022 - 13:37 Ankara- Yaşam

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