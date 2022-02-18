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18 Şub 2022 - 13:58

Survivor Barış’ın İpi Acun Ilıcalı Tarafından Kesildi! Nisa Bölükbaşı Göbek Atacak; Havalara Uçacak! İki Hatası da Görünmeyecek Gibi Değildi!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında 2020’nin final koltuğuna oturan Barış Murat Yağcı’nın ipi resmen kesildi! Diskalifiye kararı gündeme bomba gibi düşerken; bu duruma en çok Nisa Bölükbaşı’nın göbek atacağı ve havalara uçacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü! İki büyük hatayla karşı karşıya kalan Barış Murat Yağcı, milyonları şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…