- 18 Şub 2022 - 13:58 G: 18 Şub 2022 - 14:10

Survivor Barış’ın İpi Acun Ilıcalı Tarafından Kesildi! Nisa Bölükbaşı Göbek Atacak; Havalara Uçacak! İki Hatası da Görünmeyecek Gibi Değildi!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında 2020’nin final koltuğuna oturan Barış Murat Yağcı’nın ipi resmen kesildi! Diskalifiye kararı gündeme bomba gibi düşerken; bu duruma en çok Nisa Bölükbaşı’nın göbek atacağı ve havalara uçacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü! İki büyük hatayla karşı karşıya kalan Barış Murat Yağcı, milyonları şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Ödül oyunu için mücadele veren iki takımdan kazanan takım ise Ünlüler takımı olmuştu. Eleme konseyinde ise Ünlüler takımında yaşanan bir kriz ele alınmıştı. Hırsızlığı kimin yaptığı merak konusu olurken; seyircilerde şok olayı yaşadı! Barış Murat Yağcı için verilen karar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

18 Şub 2022 - 13:58 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Sadakatsiz Dizisine Derin’in Vedası Damga Vurdu! O Sözlerle Yürekleri Paramparça Etti, “Sonunda Kurtulduk!” Resmen Gidiyor… mask
Sadakatsiz Dizisine Derin’in Vedası Damga Vurdu! O Sözlerle Yürekleri Paramparça Etti, “Sonunda Kurtulduk!” Resmen Gidiyor…
Mehmet Ali Erbil'in Eski Eşi Tuğba Coşkun Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Fikret Orman İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…  mask
Mehmet Ali Erbil'in Eski Eşi Tuğba Coşkun Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Fikret Orman İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… 
Şarkıcı Cansever Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Cansever'in Gerçek Adı Nedir, Aslen Nerelidir? mask
Şarkıcı Cansever Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Cansever'in Gerçek Adı Nedir, Aslen Nerelidir?
Survivor Aycan Yanaç Nisa’ya Ateş Püskürdü! Dakika Geçmeden Sildi, Açıklaması Olay Oldu! Sude ve Mert İlişkisine… “Yok Artık” mask
Survivor Aycan Yanaç Nisa’ya Ateş Püskürdü! Dakika Geçmeden Sildi, Açıklaması Olay Oldu! Sude ve Mert İlişkisine… “Yok Artık”
Bir Zamanlar Çukurova’dan Mehmet Gidiyor, Demir Geliyor! Sonu Felaket Oldu, İbrahim Çelikkol’un Vedası Titretti! Züleyha’ya Bu Saatten Sonra Uyku Yok! mask
Bir Zamanlar Çukurova’dan Mehmet Gidiyor, Demir Geliyor! Sonu Felaket Oldu, İbrahim Çelikkol’un Vedası Titretti! Züleyha’ya Bu Saatten Sonra Uyku Yok!
Alişan’ın Eski Nişanlısı, Esra Erol’un Kardeşi Cayır Cayır… Yataktan Paylaşım Yapınca; Sosyal Medya Yandı Kül Oldu! “Aman Buse Görmesin” mask
Alişan’ın Eski Nişanlısı, Esra Erol’un Kardeşi Cayır Cayır… Yataktan Paylaşım Yapınca; Sosyal Medya Yandı Kül Oldu! “Aman Buse Görmesin”
Survivor’da Hırsız Ortaya Çıktı! Batuhan ve Atakan Sinir Krizi Geçirmişti, O İsmin Yemekler Çalması Şok Etti! Acun Ilıcalı İhraç Edebilir… mask
Survivor’da Hırsız Ortaya Çıktı! Batuhan ve Atakan Sinir Krizi Geçirmişti, O İsmin Yemekler Çalması Şok Etti! Acun Ilıcalı İhraç Edebilir…
Alişan ve Buse Varol Cephesinde Şok Olay! “Sen Olmasan da Olur” Demişti, Alişan’dan Gelen Atak Depreme Neden Oldu! “Yok Artık” mask
Alişan ve Buse Varol Cephesinde Şok Olay! “Sen Olmasan da Olur” Demişti, Alişan’dan Gelen Atak Depreme Neden Oldu! “Yok Artık”
Survivor’da İlk Diskalifiye Açıklandı! Sakatlıktan Öyle Bir İsim Gidiyor Ki… Yerine Gelen İsim Tüm Yarışmacıları Tokatlayacak! Gümbür Gümbür… mask
Survivor’da İlk Diskalifiye Açıklandı! Sakatlıktan Öyle Bir İsim Gidiyor Ki… Yerine Gelen İsim Tüm Yarışmacıları Tokatlayacak! Gümbür Gümbür…
Survivor Atakan'ın Açıklamalarıyla Yangın Yerine Döndü! Dominik Böyle Hırsızlık Olayını İlk Kez Yaşıyor! Acun Ilıcalı… mask
Survivor Atakan'ın Açıklamalarıyla Yangın Yerine Döndü! Dominik Böyle Hırsızlık Olayını İlk Kez Yaşıyor! Acun Ilıcalı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sadakatsiz Dizisine Derin’in Vedası Damga Vurdu! O Sözlerle Yürekleri Paramparça Etti, “Sonunda Kurtulduk!” Resmen Gidiyor… mask
Sadakatsiz Dizisine Derin’in Vedası Damga Vurdu! O Sözlerle Yürekleri Paramparça Etti, “Sonunda Kurtulduk!” Resmen Gidiyor…
Mehmet Ali Erbil'in Eski Eşi Tuğba Coşkun Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Fikret Orman İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…  mask
Mehmet Ali Erbil'in Eski Eşi Tuğba Coşkun Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Fikret Orman İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… 
Şarkıcı Cansever Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Cansever'in Gerçek Adı Nedir, Aslen Nerelidir? mask
Şarkıcı Cansever Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Cansever'in Gerçek Adı Nedir, Aslen Nerelidir?
İbo Show Konukları Bu Hafta Kim? 20 Şubat 2022 Pazar İbo Show Konukları Belli Oldu Mu! Berdan Mardini, Günel Ve Cansever Kimdir? mask
İbo Show Konukları Bu Hafta Kim? 20 Şubat 2022 Pazar İbo Show Konukları Belli Oldu Mu! Berdan Mardini, Günel Ve Cansever Kimdir?
Survivor Aycan Yanaç Nisa’ya Ateş Püskürdü! Dakika Geçmeden Sildi, Açıklaması Olay Oldu! Sude ve Mert İlişkisine… “Yok Artık” mask
Survivor Aycan Yanaç Nisa’ya Ateş Püskürdü! Dakika Geçmeden Sildi, Açıklaması Olay Oldu! Sude ve Mert İlişkisine… “Yok Artık”
Bir Zamanlar Çukurova’dan Mehmet Gidiyor, Demir Geliyor! Sonu Felaket Oldu, İbrahim Çelikkol’un Vedası Titretti! Züleyha’ya Bu Saatten Sonra Uyku Yok! mask
Bir Zamanlar Çukurova’dan Mehmet Gidiyor, Demir Geliyor! Sonu Felaket Oldu, İbrahim Çelikkol’un Vedası Titretti! Züleyha’ya Bu Saatten Sonra Uyku Yok!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status