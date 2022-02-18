Survivor Barış’ın İpi Acun Ilıcalı Tarafından Kesildi! Nisa Bölükbaşı Göbek Atacak; Havalara Uçacak! İki Hatası da Görünmeyecek Gibi Değildi!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında 2020’nin final koltuğuna oturan Barış Murat Yağcı’nın ipi resmen kesildi! Diskalifiye kararı gündeme bomba gibi düşerken; bu duruma en çok Nisa Bölükbaşı’nın göbek atacağı ve havalara uçacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü! İki büyük hatayla karşı karşıya kalan Barış Murat Yağcı, milyonları şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Ödül oyunu için mücadele veren iki takımdan kazanan takım ise Ünlüler takımı olmuştu. Eleme konseyinde ise Ünlüler takımında yaşanan bir kriz ele alınmıştı. Hırsızlığı kimin yaptığı merak konusu olurken; seyircilerde şok olayı yaşadı! Barış Murat Yağcı için verilen karar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.