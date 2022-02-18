- 18 Şub 2022 - 14:33 G: 18 Şub 2022 - 14:37

Hanım Köylü Burçlar Hangisidir? İşte Sevgilisinin Sözünden Hiç Çıkmayan O Burçlar…

Her burcun ilişkilerindeki tavrı birazcık farklı olabiliyor. Şöyle ki, her burcun insanı Aslanlar ya da Koçlar gibi ilişkilerinde otoriter tavırlar sergilemiyor. Tam aksine bazı burçlar, ilişkilerinde son derce hanım köylü tavırlar sergileyerek bir çok insanın dikkatini çekiyor. Sizde hanım köylü burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun ilişkilerindeki tavrı birazcık farklı olabiliyor. Şöyle ki, her burcun insanı Aslanlar ya da Koçlar gibi ilişkilerinde otoriter tavırlar sergilemiyor. Tam aksine bazı burçlar, ilişkilerinde son derce hanım köylü tavırlar sergileyerek, sevgilisinin sözünden asla ama asla çıkmıyor. Bu burçlar ile ilişki kurmak isteyenlerin ise, bu listeye mutlaka göz atması tavsiye ediliyor! Peki, hanım köylü burçlar hangisidir? İşte sevgilisinin sözünden hiç çıkmayan o burçlar…


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18 Şub 2022 - 14:33 - Burç Haberleri

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