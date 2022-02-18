Hanım Köylü Burçlar Hangisidir? İşte Sevgilisinin Sözünden Hiç Çıkmayan O Burçlar…
Her burcun ilişkilerindeki tavrı birazcık farklı olabiliyor. Şöyle ki, her burcun insanı Aslanlar ya da Koçlar gibi ilişkilerinde otoriter tavırlar sergilemiyor. Tam aksine bazı burçlar, ilişkilerinde son derce hanım köylü tavırlar sergileyerek bir çok insanın dikkatini çekiyor. Sizde hanım köylü burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun ilişkilerindeki tavrı birazcık farklı olabiliyor. Şöyle ki, her burcun insanı Aslanlar ya da Koçlar gibi ilişkilerinde otoriter tavırlar sergilemiyor. Tam aksine bazı burçlar, ilişkilerinde son derce hanım köylü tavırlar sergileyerek, sevgilisinin sözünden asla ama asla çıkmıyor. Bu burçlar ile ilişki kurmak isteyenlerin ise, bu listeye mutlaka göz atması tavsiye ediliyor! Peki, hanım köylü burçlar hangisidir? İşte sevgilisinin sözünden hiç çıkmayan o burçlar…
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18 Şub 2022 - 14:33 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.