Her burcun ilişkilerindeki tavrı birazcık farklı olabiliyor. Şöyle ki, her burcun insanı Aslanlar ya da Koçlar gibi ilişkilerinde otoriter tavırlar sergilemiyor. Tam aksine bazı burçlar, ilişkilerinde son derce hanım köylü tavırlar sergileyerek, sevgilisinin sözünden asla ama asla çıkmıyor. Bu burçlar ile ilişki kurmak isteyenlerin ise, bu listeye mutlaka göz atması tavsiye ediliyor! Peki, hanım köylü burçlar hangisidir? İşte sevgilisinin sözünden hiç çıkmayan o burçlar…



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