Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı Kimdir? Halil Konakçı Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?
Yaptığı açıklamalar ile tüm gündemi etkisi altına almış olan Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, tüm Türkiye’nin ilgisini bir anda üzerine çekti. Özellikle Sezen Aksu’nun yazdığı o şarkı sözleri hakkındaki tartışmaya ilginç açıklamalar ile dahil olan Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde....
Yaptığı açıklamalar ile tüm gündemi etkisi altına almış olan Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, tüm Türkiye’nin ilgisini bir anda üzerine çekti. Özellikle Sezen Aksu’nun yazdığı o şarkı sözleri hakkındaki tartışmaya ilginç açıklamalar ile dahil olan Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, bu açıklamaların ardından kim olduğunu da vatandaşlara merak ettirmeye başladı! Peki, Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı kimdir? Halil Konakçı kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…
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18 Şub 2022 - 14:36 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.