Yaptığı açıklamalar ile tüm gündemi etkisi altına almış olan Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, tüm Türkiye’nin ilgisini bir anda üzerine çekti. Özellikle Sezen Aksu’nun yazdığı o şarkı sözleri hakkındaki tartışmaya ilginç açıklamalar ile dahil olan Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, bu açıklamaların ardından kim olduğunu da vatandaşlara merak ettirmeye başladı! Peki, Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı kimdir? Halil Konakçı kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...