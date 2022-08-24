- 24 Ağu 2022 - 23:01

Halil Konakçı Kimdir? Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?

Yaptığı açıklamalar ile tüm gündemi etkisi altına almış olan Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, tüm Türkiye’nin ilgisini bir anda üzerine çekti. Özellikle Sezen Aksu’nun yazdığı o şarkı sözleri hakkındaki tartışmaya ilginç açıklamalar ile dahil olan Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde....

Yaptığı açıklamalar ile tüm gündemi etkisi altına almış olan Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, tüm Türkiye’nin ilgisini bir anda üzerine çekti. Özellikle Sezen Aksu’nun yazdığı o şarkı sözleri hakkındaki tartışmaya ilginç açıklamalar ile dahil olan Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, bu açıklamaların ardından kim olduğunu da vatandaşlara merak ettirmeye başladı! Peki, Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı kimdir? Halil Konakçı kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…

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24 Ağu 2022 - 23:01 - Yaşam

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