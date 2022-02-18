- 18 Şub 2022 - 14:40 G: 18 Şub 2022 - 14:47

Bir Zamanlar Çukurova’da Şok Eden Patlama! Mehmet Kara Ölüyor Mu? İbrahim Çelikkol Diziden Ayrılıyor Mu?

Dört sezondur aldığı reytingleri koruyan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde yaşanan o sahne ise, Mehmet Kara karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol’un diziden ayrılacağını akıllara getirdi!

ATV ekranlarının fenomen yapımı haline gelmiş olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bu sene dördüncü sezonuna başladı. Dördüncü sezonunda yeni başrolü İbrahim Çelikkol ile bir hayli dikkat çeken Bir Zamanlar Çukurova dizisi, şimdilerde seyircisini bir hayli heyecanlandıran yapımlar arasına gidi. Dört sezondur aldığı reytingleri koruyan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde yaşanan o sahne ise, Mehmet Kara karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol’un diziden ayrılacağını akıllara getirdi! Peki, Mehmet Kara ölüyor mu? İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu? İşte, detaylar…

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18 Şub 2022 - 14:40 - Dizi Haberleri

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