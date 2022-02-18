Bir Zamanlar Çukurova’da Şok Eden Patlama! Mehmet Kara Ölüyor Mu? İbrahim Çelikkol Diziden Ayrılıyor Mu?
Dört sezondur aldığı reytingleri koruyan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde yaşanan o sahne ise, Mehmet Kara karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol’un diziden ayrılacağını akıllara getirdi!
ATV ekranlarının fenomen yapımı haline gelmiş olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bu sene dördüncü sezonuna başladı. Dördüncü sezonunda yeni başrolü İbrahim Çelikkol ile bir hayli dikkat çeken Bir Zamanlar Çukurova dizisi, şimdilerde seyircisini bir hayli heyecanlandıran yapımlar arasına gidi. Dört sezondur aldığı reytingleri koruyan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde yaşanan o sahne ise, Mehmet Kara karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol’un diziden ayrılacağını akıllara getirdi! Peki, Mehmet Kara ölüyor mu? İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu? İşte, detaylar…
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18 Şub 2022 - 14:40 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.