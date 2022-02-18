Bazı burcun insanları tüm ilişkilerinde helalleşmeye son derece önem verirken, bazı burcun insanları, helalleşmek ne onu dahi bilmiyor. Bu listede yer alan o burçlar ise, helalleşmenin ne olduğunu bilmeyen ve herkesin ahını alabilme potansiyelini karakterlerinde taşıyan burçlar arasında yer alıyor! Peki, herkesin ahını alan burçlar hangisidir? İşte vebale giren o burçlar…

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