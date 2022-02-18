Yüzüne Bakınca Sahtelik Akan Burçlar Hangisidir? İşte İçinin Karası Yüzüne Vurmuş O Burçlar…
Her burcun insanı Balıklar kadar iyi niyetli olarak dünyaya gelmiyor. Bu listede yer alan o burcun insanları bunun tam aksine yüzüne taktıkları sahte bir maskenin altında inanılmaz derecede tehlikeli olabilecek birtakım özellikler bulunduruyor. Sizde yüzüne bakınca sahtelik akan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı Balıklar kadar iyi niyetli olarak dünyaya gelmiyor. Bu listede yer alan o burcun insanları bunun tam aksine yüzüne taktıkları sahte bir maskenin altında inanılmaz derecede tehlikeli olabilecek birtakım özellikler bulunduruyor. İstediklerinde çevreleri için son derece tehlikeli olabilecek bu burçlara bir göz atmakta ve onları kızdırmamakta da fayda bulunuyor! Peki, yüzüne bakınca sahtelik akan burçlar hangisidir? İşte içinin karası yüzüne vurmuş o burçlar…
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18 Şub 2022 - 14:52 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.